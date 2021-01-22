Найкраща інвестиція: Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в гардеробі кожному

Український дизайнер андре Тан в своєму Instagram допомагає українцям виглядати на всі сто: що варто купити, що краще викинути, рад вистачає буквально на всі сфери життя.
Наприклад, він повідав, що хутро на капюшоні пуховика - то моветон, а якщо ви живете в 2021 році, то не потрібно купувати такі моделі светрів.
Але є одна річ, яка, за словами Андре, незамінна - і пройшла випробування часом і різними модними течіями: це водолазка.
1. Водолазка з якісного матеріалу (ніякої синтетики!) прослужить не один сезон. Звичайно, за умови грамотного догляду. Пам'ятайте, заміни водолазки не існує, а кофточка зліва абсолютно нікуди не застосовується.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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