Лучше не делайте так: Андре Тан назвал пять способов выглядеть старомодно

Сейчас в тренде так много винтажных вещей, что сложно понять, какая из них сделает весь образ "старомодным".
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что есть, как минимум, пять способов выглядеть неактуально, словно ты только что из нулевых.
Первый вредный совет номер один. На самом деле, короткая облегающая куртка сейчас не в тренде, к тому же, в ней неудобно. Выбирайте оверсайз-куртки и рукава-буфы.
На самом деле стоит носить только гладкую и блестящую кожу, эксперименты с фактурой остались в прошлом.
На самом деле стоит экспериментировать с цветами, яркие образы - рулят. Зацикливаться только на черном - уже не модно.
Пакуем чемоданы: стилист подсказала, какой минимум вещей точно взять с собой на море
Конечно же, не стоит так делать! С кожаной курткой отлично смотрятся кюлоты.
На самом деле сейчас можно комбинировать в одном образе много кожаных вещей сразу, теперь это стильно!
Раньше стилист показала, как выбрать платье-ночнушку, чтобы она хорошо сидела, тренд лета.