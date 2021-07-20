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Лучше не делайте так: Андре Тан назвал пять способов выглядеть старомодно

Автор: Татьяна Турчаникова

Сейчас в тренде так много винтажных вещей, что сложно понять, какая из них сделает весь образ "старомодным".

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что есть, как минимум, пять способов выглядеть неактуально, словно ты только что из нулевых.

Как не нужно одеваться, если хочешь выглядеть стильно

  • Носи короткую косуху

Первый вредный совет номер один. На самом деле, короткая облегающая куртка сейчас не в тренде, к тому же, в ней неудобно. Выбирайте оверсайз-куртки и рукава-буфы.

  • Выбирайте фактурную кожу

На самом деле стоит носить только гладкую и блестящую кожу, эксперименты с фактурой остались в прошлом.

  • Носите только черное

На самом деле стоит экспериментировать с цветами, яркие образы - рулят. Зацикливаться только на черном - уже не модно.

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  • Носить кожанку с джинсами скинни

Конечно же, не стоит так делать! С кожаной курткой отлично смотрятся кюлоты.

  • Носите только одну кожаную вещь

На самом деле сейчас можно комбинировать в одном образе много кожаных вещей сразу, теперь это стильно!

Мы в 2021-м! Можно смело сочетать кожу с кожей (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раньше стилист показала, как выбрать платье-ночнушку, чтобы она хорошо сидела, тренд лета.

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Андре Танстильмода