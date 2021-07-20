Краще не робіть так: Андре Тан назвав п'ять способів виглядати старомодно

Зараз в тренді так багато вінтажних речей, що складно зрозуміти, яка з них зробить весь образ "старомодним".
Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів, що є, як мінімум, п'ять способів виглядати неактуально, немов ти - щойно з нульових.
Перша шкідлива рада. Насправді, коротка облягаюча куртка зараз не в тренді, до того ж, в ній незручно. Вибирайте оверсайз-куртки і рукава-буфи.
Насправді варто носити тільки гладку і блискучу шкіру, експерименти з фактурою залишилися в минулому.
Насправді варто експериментувати з квітами, яскраві образи - рулять. Зациклюватися тільки на чорному - вже не модно.
Пакуємо валізи: стиліст підказала, який мінімум речей точно взяти з собою на море
Звичайно ж, не варто так робити! Зі шкіряною курткою відмінно виглядають кюлоти.
Насправді зараз можна комбінувати в одному образі багато шкіряних речей відразу, тепер це стильно!
Раніше стиліст показала, як вибрати сукню-ночнушку, щоб вона добре сиділа, тренд літа.