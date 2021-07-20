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Краще не робіть так: Андре Тан назвав п'ять способів виглядати старомодно

Автор: Тетяна Турчанікова

Зараз в тренді так багато вінтажних речей, що складно зрозуміти, яка з них зробить весь образ "старомодним".

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів, що є, як мінімум, п'ять способів виглядати неактуально, немов ти - щойно з нульових.

Як не потрібно одягатися, якщо хочеш виглядати стильно

  • Носи коротку косуху

Перша шкідлива рада. Насправді, коротка облягаюча куртка зараз не в тренді, до того ж, в ній незручно. Вибирайте оверсайз-куртки і рукава-буфи.

  • Вибирайте фактурну шкіру

Насправді варто носити тільки гладку і блискучу шкіру, експерименти з фактурою залишилися в минулому.

  • Носіть тільки чорне

Насправді варто експериментувати з квітами, яскраві образи - рулять. Зациклюватися тільки на чорному - вже не модно.

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  • Носити шкірянку з джинсами скінні

Звичайно ж, не варто так робити! Зі шкіряною курткою відмінно виглядають кюлоти.

  • Носіть тільки одну шкіряну річ

Насправді зараз можна комбінувати в одному образі багато шкіряних речей відразу, тепер це стильно!

Ми в 2021-му! Можна сміливо поєднувати шкіру зі шкірою (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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Андре Танстильмода