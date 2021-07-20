Краще не робіть так: Андре Тан назвав п'ять способів виглядати старомодно

Як не потрібно одягатися, якщо хочеш виглядати стильно

Носи коротку косуху

Перша шкідлива рада. Насправді, коротка облягаюча куртка зараз не в тренді, до того ж, в ній незручно. Вибирайте оверсайз-куртки і рукава-буфи.

Вибирайте фактурну шкіру

Насправді варто носити тільки гладку і блискучу шкіру, експерименти з фактурою залишилися в минулому.

Носіть тільки чорне

Насправді варто експериментувати з квітами, яскраві образи - рулять. Зациклюватися тільки на чорному - вже не модно.

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Носити шкірянку з джинсами скінні

Звичайно ж, не варто так робити! Зі шкіряною курткою відмінно виглядають кюлоти.

Носіть тільки одну шкіряну річ

Насправді зараз можна комбінувати в одному образі багато шкіряних речей відразу, тепер це стильно!

Ми в 2021-му! Можна сміливо поєднувати шкіру зі шкірою (фото: instagram.com/andre_tan_official)