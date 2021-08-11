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Лучше всего для офиса: стилист показала, какие костюмы в тренде осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Осень! Время учебы и возвращения из отпусков на работу. Чтобы вернуться в университеты и офисы красиво, стоит нарядиться соответствующе.

Стилист Анна Мишаева в своем Instagram собрала подборку костюмов, которые будут особенно актуальными осенью 2021.

Что в тренде? Костюмы по типу пижамы, то есть из строящихся тканей, верх как рубашка, на много пуговиц, без четких плеч. Такой костюм будет вашей инвестицией и его можно носить и на учебу, и в офис, и на светскую тусовку, и на отдых летом.

Как нарядиться в офис осенью (фото: instagram.com/hoskelsa)

Выбирая костюм, смотрите на качество ткани, идеально: шелк, вискоза, тенсель. Можно носить осенью с тренчем и лоферами, или с любой другой удобной обувью, взять тоут или, если на вечеринку, мюли / босоножки и маленькую сумочку.

Какие костюмы актуальные сейчас и на осень⠀

  • Костюмы с брюками. Причем брюки длинные и свободные, по типу палаццо или прямые, или клеш от колена в стиле 70-х, из разных тканей. А пиджак - удлиненный.

В показах были модели свободного полуприлегающего кроя, с плечами на вылет (авторское название) и были варианты длинные и слегка приталенные. Для любителей показывать талию.

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  • Костюмы с юбкой мини, если носите такую длину, конечно. Выбирайте яркие цвета, зеленый, лаванда, и, внимание, жакет должен быть в этом комплекте укороченный.

  • Трикотажные костюмы с юбками и брюками, с шортами. Асимметрия в трикотаже, юбки и кропы из трикотажа. Царство трикотажа в этом сезоне.

База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

Какие костюмы в тренде в 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть на два размера меньше.

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