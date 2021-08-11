Найкраще для офісу: стиліст показала, які костюми в тренді восени 2021

Осінь! Час навчання і повернення з відпусток на роботу. Щоб повернутися в університети та офіси красиво, варто вбратися відповідно.
Стиліст Анна Мішаєва у своєму Instagram зібрала добірку костюмів, які будуть особливо актуальними восени 2021.
Що в тренді? Костюми за типом піжами, тобто з тканин, що будуються, верх як сорочка, на багато гудзиків, без чітких плечей. Такий костюм буде вашою інвестицією і його можна носити і на навчання, і в офіс, і на світську тусовку, і на відпочинок влітку.
Вибираючи костюм, дивіться на якість тканини, ідеально: шовк, віскоза, тенсель. Можна носити восени з тренчем і лоферами, або з будь-яким іншим зручним взуттям, взяти тоут або, якщо на вечірку, мюлі / босоніжки і маленьку сумочку.
У показах були моделі вільного напівприлеглого крою, з плечима на виліт (авторська назва) і були варіанти довгі і злегка приталені. Для любителів показувати талію.
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