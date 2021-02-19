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Микрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном наряде

Автор: Lite

Белла Хадид объявила миру о своей новой фешн-победе. Знаменитая модель стала лицом Miss Sixty. В новой рекламной кампании она примерила соблазнительный наряд, который сделал стройное тело 24-летней красавицы просто совершенным.

Фото и видео с участием младшей Хадид можно полюбоваться на странице девушки в сети Instagram, а также на официальной странице бренда.

Наряд Беллы составили крошечные джинсовые шорты, белый топ, а также серый пиджак-оверсайз. А удачно завершили его белые сапоги с широкими голенищами. Никаких аксессуаров, гладко зачесанные волосы и макияж "без макияжа". Выглядит Белла просто и невероятно стильно! А к тому же ее стройные ноги и точеный живот предстали в самом выгодном свете.

Белла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/misssixty)

"Глобальная кампания Miss Sixty 2021… Только что подписала свой новый контракт в качестве лица @misssixty... У меня так много винтажных вещей, которые я собрала за эти годы, и мне не терпится соединить все это с новыми! Это мечта, я так рада видеть, что мы будем делать вместе в будущем! Спасибо команде моей мечты", - написала девушка, которая славится своей открытостью. В ответ звезда получила массу приятных слов и поздравлений.

Ранее Белла демонстрировала съемку для глянцевого журнала Vogue, где позирует в весьма необычных образах.

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