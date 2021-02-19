Микрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном наряде

Фото и видео с участием младшей Хадид можно полюбоваться на странице девушки в сети Instagram , а также на официальной странице бренда.

Наряд Беллы составили крошечные джинсовые шорты, белый топ, а также серый пиджак-оверсайз. А удачно завершили его белые сапоги с широкими голенищами. Никаких аксессуаров, гладко зачесанные волосы и макияж "без макияжа". Выглядит Белла просто и невероятно стильно! А к тому же ее стройные ноги и точеный живот предстали в самом выгодном свете.

Белла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/misssixty)

"Глобальная кампания Miss Sixty 2021… Только что подписала свой новый контракт в качестве лица @misssixty... У меня так много винтажных вещей, которые я собрала за эти годы, и мне не терпится соединить все это с новыми! Это мечта, я так рада видеть, что мы будем делать вместе в будущем! Спасибо команде моей мечты", - написала девушка, которая славится своей открытостью. В ответ звезда получила массу приятных слов и поздравлений.