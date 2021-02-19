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Мікрошорти і широкі чоботи: Белла Хадід захопила стрункою фігурою в спокусливому вбранні

Автор: Lite

Белла Хадід оголосила світу про свою нову фешн-перемогу. Знаменита модель стала обличчям Miss Sixty. У новій рекламній кампанії вона приміряла спокусливий лук, який зробив струнке тіло 24-річної красуні просто досконалим.

Фото і відео з участю молодшої Хадід можна помилуватися на сторінці дівчини у мережі Instagram, а також на офіційній сторінці бренду.

Вбрання Белли склали крихітні джинсові шорти, білий топ, а також сірий піджак-оверсайз. А вдало завершили його білі чоботи з широкими халявами. Ніяких аксесуарів, гладко зачесане волосся і макіяж "без макіяжу". Виглядає Белла просто і неймовірно стильно! А до того ж її стрункі ноги і точений живіт постали в найбільш вигідному світлі.

Белла у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/misssixty)

"Глобальна кампанія Miss Sixty 2021... Тільки що підписала свій новий контракт як обличчя @misssixty... У мене так багато вінтажних речей, які я зібрала за ці роки, і мені не терпиться поєднати все це з новими! Це мрія, я рада бачити, що ми будемо робити разом у майбутньому! Спасибі команді моєї мрії", - написала дівчина, яка славиться своєю відкритістю. У відповідь зірка отримала масу приємних слів та привітань.

Раніше Белла демонструвала зйомку для глянцевого журналу Vogue, де позує у вельми незвичайних образах.

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