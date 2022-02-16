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Модная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цвете

Автор: Ольга Турчаникова

Ким Кардашьян, которая недавно стала лицом Balenciaga, в который раз доказала, что лучшей модели не придумать. Звезда сети активно рекламирует наряды бренда даже в повседневной жизни.

Ранее Ким продемонстрировала блистательный лук на свидании со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном: она надела шубу из серебристой "мишуры" этого бренда и зеркальные ботфорты. А в этот раз бизнесвумен была замечена на прогулке с дочерью и племянницей в новом ярком луке.

Знаменитость выбрала кукольный образ – розовый total look сплошь из дизайнерских вещей превратил ее в модную Барби. Она надела ассиметричную парку с черными замками, а также ботфорты-чулки на высокой шпильке. Под верхней одеждой хорошо просматривался розовый же свитшот. Из аксессуров Ким взяла черные солнцезащитные очки.

Свою старшую дочь Кардашьян одела в таком же стиле. 8-летняя Норт красовалась в розовом бархатном комбинезоне оттенка shocking pink.

Стоит отметить, что розовый – один из любимых как у дизайнера бренда Демны Гвасалия, так и у самой Ким. Звезда обожает верхнюю одежду этого жизнерадостного оттенка, а на красные дорожки и светские события выбирает необычные и порой провокационные костюмы. Предлагаем полюбоваться другими стильными луками звезды, созданными в сотрудничестве с Balenciaga.

Ким Кардашьян в Balenciaga (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также читайте, как создавались костюмы для фильма "Круэлла" и почему за них ленте пророчат "Оскар".

Ранее мы писали про самые яркие показы на Неделе моды в Нью-Йорке.

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