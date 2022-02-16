Модная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цвете

Знаменитость выбрала кукольный образ – розовый total look сплошь из дизайнерских вещей превратил ее в модную Барби. Она надела ассиметричную парку с черными замками, а также ботфорты-чулки на высокой шпильке. Под верхней одеждой хорошо просматривался розовый же свитшот. Из аксессуров Ким взяла черные солнцезащитные очки.

Свою старшую дочь Кардашьян одела в таком же стиле. 8-летняя Норт красовалась в розовом бархатном комбинезоне оттенка shocking pink.

Стоит отметить, что розовый – один из любимых как у дизайнера бренда Демны Гвасалия, так и у самой Ким. Звезда обожает верхнюю одежду этого жизнерадостного оттенка, а на красные дорожки и светские события выбирает необычные и порой провокационные костюмы. Предлагаем полюбоваться другими стильными луками звезды, созданными в сотрудничестве с Balenciaga.

Ким Кардашьян в Balenciaga (фото: instagram.com/kimkardashian)