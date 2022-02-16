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Модна Барбі: топ-5 кращих образів Кім Кардашьян від Balenciaga в рожевому кольорі

Автор: Ольга Турчанікова

Кім Кардашьян, яка нещодавно стала обличчям Balenciaga, вкотре довела, що кращої моделі не придумати. Зірка мережі активно рекламує вбрання бренда навіть у повсякденному житті.

Раніше Кім продемонструвала блискучий лук на побаченні зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном: вона одягла шубу зі сріблястої "мішури" цього бренду і дзеркальні ботфорти. А цього разу бізнесвумен була помічена на прогулянці з дочкою і племінницею в новому яркому луці.

Знаменитість вибрала ляльковий образ – рожевий total look суцільно з дизайнерських речей перетворив її в модну Барбі. Вона одягла асиметричну парку з чорними замками, а також ботфорти-панчохи на високій шпильці. Під верхнім одягом добре проглядався рожевий світшот. З аксесуарів Кім взяла чорні сонцезахисні окуляри.

Свою старшу дочку Кардашьян одягла в такому ж стилі. 8-річна Норт красувалася в рожевому оксамитовому комбінезоні відтінку shocking pink.

Варто відзначити, що рожевий – один з улюблених як у дизайнера бренду Демни Гвасалія, так і у самої Кім. Зірка обожнює верхній одяг цього життєрадісного відтінку, а на червоні доріжки і світські події вибирає незвичайні і часом провокаційні костюми. Пропонуємо помилуватися іншими стильними луками зірки, створеними у співпраці з Balenciaga.

Кім Кардашян в Balenciaga (фото: instagram.com/kimkardashian)

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