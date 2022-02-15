Больше гламура: самые яркие показы на Неделе моды в Нью-Йорке

LaQuan Smith

Показ привлек к себе внимание с первых минут: шоу открывала Джулия Фокс, которая после расставания с Йе выглядела сногсшибательно. Черное платье с откровенными вырезами в сети окрестили "платьем мести". Похоже, экс-возлюбленная Канье намерена закрепиться в фешн-кругах.

Коллекция содержала много похожих образов: модели шествовали по подиуму в откровенных мини-платьях, дерзких укороченных жакетах, лакированных бомберах и облегающих комбинезонах. Дополняли образы крупные аксессуары из золотистого металла.

Джулия Фокс на показе LaQuan Smith (фото: Getty Images)

Автор противопоставляет провокационные образы комфорту, к которому нас приучила пандемия, и торжествует возвращение бурной жизни.

"Эта коллекция действительно была посвящена возрождению Нью-Йорка и новому торжеству жизни", – отметил Лакуан Смит.

Christian Siriano

Коллекция Victorian Matrix воплотила в себе страсть дизайнера к вычурным романтическим и футуристическим силуэтам. Пышные платья он мастерски разбавил нарядами из латекса, кружева, денима и бархата, предложив сочетать технологичные и женственные вещи.

Кристиан Сириано возвращает в моду викторианский стиль (фото: instagram.com/csiriano)

"Я хотел фэнтези. Нам это нужно. Мы должны это иметь, – объясняет свою позицию Сириано. – Мода переживает тяжелые времена. Мы все проигрываем: журналы, клиенты… Нам всем просто тяжело. Давайте просто повеселимся и привнесем немного гламура".

Proenza Schouler

Показ Proenza Schouler осень-зима 2022 прошел в первый день Недели моды и также стал одним из самых обсуждаемых. Во-первых, на подиум вернулась Белла Хадид, которая взяла длительную паузу в работе после объявления о своей депрессии.

Во-вторых, креативные директора бренда Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу напомнили всем, что пора снимать вездесущие комфортные вещи, в которых все прятались во времена пандемии.

На подиуме появились платья с корсетами, идеально скроенные паль, обувь на каблуках и необычные аксессуары. К примеру, гиганскую сумку модельеры предлодили носить с мини-сумочкой.

Proenza Schouler открывала Белла Хадид (фото: instagram.com/proenzaschouler)

Tory Burch

Тори Берч решила "дать девушкам инструменты": "Идея в том, чтобы женщины ощутили: они могут взять эту коллекцию и создать с ее помощью собственную индивидуальность".

Дизайнер сделала образы энергичными и яркими, наполнила коллекцию широким ассортиментом вещей: от спортивных курток до узких брюк с завышенной талией и необычных платьев с широким поясом и воротничком. Яркие аксессуары и цветные узоры украшают практически все образы.

Тори Берч предлагает будущей осенью яркие образы (фото: instagram.com/toryburch)

Ulla Johnson

В этом сезоне дизайнер вдохновилась работами колумбийской художницы по текстилю Ольги де Амарал. "Она известна тем, что работает с этими очень землистыми волокнами, а затем покрывает их слоями драгоценных металлов и получает очень богатую текстуру поверхности", – рассказывает Джонсон.

Изысканная многослойность от Ulla Johnson (фото: instagram.com/ullajohnson)

Эта идея фактуры прослеживается во всей коллекции, которая наполнена многослойными образами: от многоярусных платьев и роскошных блуз, дополненных жилетами из овчины, до вязаного топа, надетого сверху на гольф, и брюк, сделанных из обрезков кожи. Завершают их аксессуары из переработанной латуни и стекла, созданные в сотрудничестве с группой художников из Найроби.