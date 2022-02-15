Більше гламуру: найяскравіші покази на Тижні моди у Нью-Йорку

LaQuan Smith

Показ привернув до себе увагу з перших хвилин: шоу відкривала Джулія Фокс, яка після розставання з Йе виглядала неперевершено. Чорну сукню з відвертими вирізами в мережі охрестили "сукнею помсти". Схоже, екс-кохана Каньє має намір закріпитися у фешн-колах.

Колекція містила багато схожих образів: моделі простували по подіуму у відвертих міні-сукнях, зухвалих укорочених жакетах, лакованих бомберах і облягаючих комбінезонах. Доповнювали образи великі аксесуари з золотистого металу.

Джулія Фокс на показі LaQuan Smith (фото: Getty Images)

Автор протиставляє провокаційні образи комфорту, до якого нас привчила пандемія, і торжествує повернення бурхливого життя.

"Ця колекція дійсно була присвячена відродженню Нью-Йорка і новому торжеству життя", – зазначив Лакуан Сміт.

Christian Siriano

Колекція Victorian Matrix втілила в собі пристрасть дизайнера до пишних романтичних і футуристичних силуетів. Розкішні сукні він майстерно розбавив вбраннями з латексу, мережива, деніму і оксамиту, запропонувавши поєднувати технологічні і жіночні речі.

Крістіан Сіріано повертає в моду вікторіанський стиль (фото: instagram.com/csiriano)

"Я хотів Фентезі. Нам це потрібно. Ми повинні це мати – пояснює свою позицію Сіріано. – Мода переживає важкі часи. Ми всі програємо: журнали, клієнти... Нам всім просто важко. Давайте просто веселимося і принесемо трохи гламуру".

Proenza Schouler

Показ Proenza Schouler осінь-зима 2022 пройшов в перший день Тижня моди і також став одним з найбільш обговорюваних. По-перше, на подіум повернулася Белла Хадід, яка взяла тривалу паузу в роботі після оголошення про свою депресію.

По-друге, креативні директори бренду Лазаро Ернандес і Джек Маккалоу нагадали всім, що пора знімати всюдисущі комфортні речі, в яких всі ховалися за часів пандемії.

На подіумі з'явилися сукні з корсетами, ідеально скроєні пальто, взуття на підборах і незвичайні аксесуари. Наприклад, гігантську сумку модельєри запропонували носити з міні-сумочкою.

Proenza Schouler відкрив Белла Хадід (фото: instagram.com/proenzaschouler)

Tory Burch

Торі Берч вирішила "дати дівчатам інструменти": "Ідея в тому, щоб жінки відчули: вони можуть взяти цю колекцію і створити з її допомогою власну індивідуальність".

Дизайнер зробила образи енергійними і яскравими, наповнила колекцію широким асортиментом речей: від спортивних курток до вузьких брюк із завищеною талією і незвичайних суконь з широким поясом і комірцем. Яскраві аксесуари і кольорові візерунки прикрашають практично всі образи.

Торі Берч пропонує майбутньої осені яскраві образи (фото: instagram.com/toryburch)

Ulla Johnson

У цьому сезоні дизайнер надихнулася роботами колумбійської художниці з текстилю Ольги де Амарал. "Вона відома тим, що працює з цими дуже землистими волокнами, а потім покриває їх шарами дорогоцінних металів і отримує дуже багату текстуру поверхні", – розповідає Джонсон.

Вишукана багатошаровість від Ulla Johnson (фото: instagram.com/ullajohnson)

Ця ідея фактури простежується у всій колекції, яка наповнена багатошаровими образами: від багатоярусних суконь і розкішних блуз, доповнених жилетами з овчини, до в'язаного топа, одягнутого зверху на гольф, і брюк, зроблених з обрізків шкіри. Завершують їх аксесуари з переробленої латуні і скла, створені у співпраці з групою художників з Найробі.