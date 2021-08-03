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Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Ну что, осень уже не за горами, пора потихоньку готовиться к предстоящему сезону.

Что будет модно осенью? Уже сейчас можно выделить несколько заметных трендов, которые очень ярко прослеживаются во многих коллекциях.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.

Топ актуальных трендов осени 2021

  • Прилегающий крой - с каждым сезоном все основательнее и основательнее укрепляет свои позиции. Но прошу не забывать - тренд требует наличия подтянутой фигуры.
  • Юбка плиссе - в этом сезоне к длине миди добавилась макси.

Стилистика 80-х - приятные отголоски прошлого. Сразу вспоминаются советские фильмы, выкройки из журнала "Бурда".

  • Бахрома - везде: на одежде и аксесуарах.

Крупные серьги - яркий акцент в образе.

  • Колготки + босоножки - тренд не первой свежести - так еще много лет назад ходили легенды fashion-индустрии Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и Карин Ройтфельд, но есть в нем что-то специфически притягательное. Главное - выбрать колготки без подносочного шва, иначе - провал.

В моду возвращаются более приталенные формы (фото: instagram.com/leoniehanne)

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Что будет модно осенью: примеры луков

Крупные серьги

Бахрома

Прилегающий крой

Юбка-плиссе

Стилистика 80-х

Колготки с босоножками

Какие тренды ждут нас уже этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как правильно носить джинсовые бермуды осенью 2021.

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