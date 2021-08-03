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Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Ну що, осінь вже не за горами, пора потихеньку готуватися до майбутнього сезону.

Що буде модно восени? Вже зараз можна виділити кілька помітних трендів, які дуже яскраво простежуються в багатьох колекціях.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.

Топ актуальних трендів осені 2021

  • Прилеглий крій - з кожним сезоном все грунтовніше і грунтовніше зміцнює свої позиції. Але прошу не забувати - тренд вимагає наявності підтягнутою фігури.
  • Спідниця плісе - цього сезону до довжини міді додалася максі.

Стилістика 80-х - приємні відгомони минулого. Відразу згадуються радянські фільми, викрійки з журналу "Бурда".

  • Бахрома - скрізь: на одязі і аксесуарах.

Великі сережки - яскравий акцент в образі.

  • Колготки + босоніжки - тренд не першої свіжості - так ще багато років тому ходили легенди fashion-індустрії Анна Делло Руссо, Джованна Батталья і Карін Ройтфельд, але є в ньому щось специфічно привабливе. Головне - вибрати колготки без підноскового шва, інакше - провал.

У моду повертаються більш приталені форми (фото: instagram.com/leoniehanne)

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

Що буде модно восени: приклади луків

Великі сережки

Бахрома

Прилеглий крій

Спідниця-плісе

Стилістика 80-х

Колготки з босоніжками

Які тренди чекають нас вже цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як правильно носити джинсові бермуди восени 2021.

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