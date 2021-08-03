Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

Ну що, осінь вже не за горами, пора потихеньку готуватися до майбутнього сезону.
Що буде модно восени? Вже зараз можна виділити кілька помітних трендів, які дуже яскраво простежуються в багатьох колекціях.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Стилістика 80-х - приємні відгомони минулого. Відразу згадуються радянські фільми, викрійки з журналу "Бурда".
Великі сережки - яскравий акцент в образі.
Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів
Бахрома
Прилеглий крій
Спідниця-плісе
Стилістика 80-х
Колготки з босоніжками
Які тренди чекають нас вже цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, як правильно носити джинсові бермуди восени 2021.