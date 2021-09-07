Без них нельзя выходить из дома: Андре Тан показал самую модную обувь на осень

Наверняка, что-то из перечисленного ниже станет вашим фаворитом этой осенью и даже зимой - некоторые модели сапог. И помните: сапоги - это лекарство. А на лекарствах не экономят!

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Какую обувь купить на осень и зиму

Туфли Мэри Джейн

Лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными нарядами и добавляют образу завершенности. Смотрится женственно и очень свежо.

Ботфорты "Вторая кожа"

Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии - выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны.

Казаки

Актуальны все варианты: на каблуке, без каблука, цветные, длинные и короткие. Придадут вашему образу кантри или даже бохо стиля. Мое любимое сочетание - с женственными платьями. Попробуйте!

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Сапоги или ботинки на шнуровке

Маскулинная нотка этой обуви прекрасно сочетается с женственными элементами (юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками).

Сапоги-слоучи

Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз, но хочет добавить объем и фактуру в образ. Будьте осторожны, визуально расширяют ногу. Сочетайте с нижней одеждой длины ниже колен.

Какую обувь купить на осень 2021 (фото: instagram.com/andre_tan_official)