RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Взуття багато, а ось модна з усього розмаїття - далеко не кожна пара. Які вони, хітяри взуття осінь 2021?

Про це у своєму Instagram розповіла український дизайнер Андре Тан.

Напевно, щось з перерахованого нижче стане вашим фаворитом цієї осені і навіть взимку-деякі моделі чобіт. І пам'ятайте: чоботи-це ліки. А на ліках не економлять!

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Яке взуття купити на осінь і зиму

  • Туфлі Мері Джейн

Човники або балетки з перетинкою прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичними нарядами і додають образу завершеності. Виглядає жіночно і дуже свіжо.

  • Ботфорти "друга шкіра"

Скажу чесно, без них в цьому сезоні не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію - вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони.

  • Козацтво

Актуальні всі варіанти: на підборах, без каблука, кольорові, довгі і короткі. Додадуть Вашому образу кантрі або навіть бохо стилю. Моє улюблене поєднання - з жіночними сукнями. Спробуйте!

Платформа, Унти і стійкий каблук: стиліст розповіла, як вибрати модне взуття на зиму

  • Чоботи або черевики на шнурівці

Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).

  • Чоботи-слоучи

Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати обсяг і фактуру в образ. Будьте обережні, візуально розширюють ногу. Поєднуйте з нижнім одягом довжини нижче колін.

Яке взуття купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст показала топ-5 незвичайних зачісок на осінь.

Читайте LITE в Google News
Андре Тан