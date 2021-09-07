Без них не можна виходити з дому: Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь

Взуття багато, а ось модна з усього розмаїття - далеко не кожна пара. Які вони, хітяри взуття осінь 2021?
Про це у своєму Instagram розповіла український дизайнер Андре Тан.
Напевно, щось з перерахованого нижче стане вашим фаворитом цієї осені і навіть взимку-деякі моделі чобіт. І пам'ятайте: чоботи-це ліки. А на ліках не економлять!
Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь
Човники або балетки з перетинкою прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичними нарядами і додають образу завершеності. Виглядає жіночно і дуже свіжо.
Скажу чесно, без них в цьому сезоні не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію - вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони.
Актуальні всі варіанти: на підборах, без каблука, кольорові, довгі і короткі. Додадуть Вашому образу кантрі або навіть бохо стилю. Моє улюблене поєднання - з жіночними сукнями. Спробуйте!
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Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).
Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати обсяг і фактуру в образ. Будьте обережні, візуально розширюють ногу. Поєднуйте з нижнім одягом довжини нижче колін.
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