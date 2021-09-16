Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Всеми любимые джинсы осенью 2021 "становятся" дерзкими: необработанные края, свободный крой, широкие штанины, романтика 70-х!
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан и показала, какие модели стоит выбрать, если хочется чего-то нового и необычного.
Самые актуальные модели джинсов на ближайшие сезоны: главные тенденции
Какие джинсы выбрать на осень 2021
Широкие джинсы: выбирайте расслабленный силуэт.
Абсолютный модный фаворит этой осени, подходят к любому наряду. Также обратите внимание на черный деним, он будет особенно актуален в условиях осенних дождей и луж.
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Карго с накладными карманами, для самых смелых - когда просто хочется чего-то необычного.
Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень
Клеш можно выбирать как от бедра, так и от колена.
Джинсы из лоскутков денима, яркий акцент в повседневном образе.
Низкая посадка в моде, привет, 90-е! Ностальгические силуэты возвращаются.
Какие джинсы купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала лучшие образы для школьниц на осень 2021.