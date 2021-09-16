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Необроблений край і вільний крій: стиліст показала незвичайні джинси на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Всіма улюблені джинси восени 2021 "стають" зухвалими: необроблені краї, вільний крій, широкі штанини, романтика 70-х!

Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан і показала, які моделі варто вибрати, якщо хочеться чогось нового і незвичайного.

Висока талія на джинсах "подружилася" низькою (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Найактуальніші моделі джинсів на найближчі сезони: головні тенденції

  • вільний крій
  • широкі, прямі по всій довжині джинси
  • широкі джинси кльош, кльош від стегна або від коліна
  • силуети 70-х і 90-х
  • необроблений край
  • мішкуваті джинси
  • карго
  • печворк
  • низька посадка

Які джинси вибрати на осінь 2021

Широкі джинси: вибирайте розслаблений силует.

Абсолютний модний фаворит цієї осені, підходять до будь-якого вбрання. Також зверніть увагу на чорний денім, він буде особливо актуальним в умовах осінніх дощів і калюж.

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Кльош можна вибирати як від стегна, так і від коліна.

Джинси з клаптинок деніму, яскравий акцент в повсякденному образі.

Низька посадка в моді, привіт, 90-е! Ностальгічні силуети повертаються.

Які джинси купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала кращі образи для школярок на осінь 2021.

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