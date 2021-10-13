С чем носить дубленку этой осенью: стилист показала топ свежих луков
Осень и зима - время "выгуливать" любимую верхнюю одежду, так что многие его ждут с нетерпением! Как носить дубленку в этом холодном сезоне, чтобы и стильно, и нетривиально?
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ свежих и "не заезженных" луков на каждый день.
Как носить дубленку в 2021: топ ярких идей
-
С юбкой. "Зебра" и плиссе - в трендах в этом сезоне.
-
С брюками с высокой талией, а под дубленку - только футболку! В таком варианте можно не дожидаться зимы.
-
Со спортивными штанами, спортивными костюмами и укороченными брюками, актуально и ярко.
-
С высокими сапогами, кожаными штанами и джинсами актуального кроя. Такие варианты особенно выигрышно смотрятся с длинными моделями дубленок.
-
Со свитером и комбинезоном из трикотажа "в рубчик". Тепло и нескучно!
-
С каблуком отлично смотрится дубленка любого кроя и любой длины.
Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком
-
Мини-юбка или белые расклешенные джинсы? Смотря куда высобрались, на свидание или на деловую встречу. Выбирайте под настроение!
Как носить дубленку этой осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)