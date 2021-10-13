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З чим носити дублянку цієї осені: стиліст показала топ свіжих луків

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь і зима - час "вигулювати" улюблений верхній одяг, тож багато хто його чекає з нетерпінням! Як носити дублянку в цьому холодному сезоні, щоб і стильно, і нетривіально?

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ свіжих і "не заїжджених" луків на кожен день.

Як носити дублянку в 2021: топ яскравих ідей

  • Зі спідницею. "Зебра" і плісе - в трендах в цьому сезоні.

  • З брюками з високою талією, а під дублянку - тільки футболку! У такому варіанті можна не чекати зими.

  • Зі спортивними штанами, спортивними костюмами і укороченими брюками, актуально і яскраво.

  • З високими чобітьми, шкіряними штанами і джинсами актуального крою. Такі варіанти особливо виграшно виглядають з довгими моделями дублянок.

  • Зі светром і комбінезоном з трикотажу "в рубчик". Тепло і ненудно!

  • З каблуком дуже добре виглядає дублянка будь-якого крою і будь-якої довжини.

Актуальні формули: стиліст показала, як не можна носити спідницю з пуховиком

  • Міні-спідниця або білі розкльошені джинси? Дивлячись куди вы зібралися, на побачення чи може на ділову зустріч. Вибирайте під настрій!

Як носити дублянку цієї осені (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом, не робіть звичайних помилок.

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