Нужно открыто обсуждать этот ад: Белла Хадид поддержала Украину в войне с Россией

После вторжения России в Украину множество знаменитостей и деятелей индустрии показали свое участие и небезразличие. Вслед за аргентинской моделью Микой Арганьярас, которая пообещала пожертвовать часть своего заработка на Неделе моды украинским организациям, таким же способом поддержала Украину Белла Хадид.

25-летняя модель сделала в сториз пост, в котором призналась, что ей стыдно ходить по подиуму в то время, когда в Украине идет война.

"Я должна сказать, что это очень странно – проводить модные показы, зная, что на том же континенте идет война. Я пожертвую часть своего заработка на этой Неделе моды на помощь украинским организациям. Моим друзьям-моделям и коллегам, а также всем тем, кто борется с этим чувством, – возможно, это то, чему мы все могли бы способствовать.

Белла Хадид часто делает громкие заявления (фото: instagram.com/bellahadid)

У нас много украинских друзей, коллег, моделей, продюсеров, и видеть недостаток сообщений/знаний о войне, которая не затихает, очень и очень грустно. Невероятно странно, что участие в показах мод является нашей работой, особенно в такое время. Я призываю людей нашей отрасли проводить исследования и открыто обсуждать тот ад, который происходит по соседству", – продолжила она.