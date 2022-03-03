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Потрібно відкрито обговорювати це пекло: Белла Хадід підтримала Україну у війні з Росією

Автор: RBC.UA

Після вторгнення Росії в Україну безліч знаменитостей і діячів індустрії показали свою участь і небайдужість. Слідом за аргентинською моделлю Мікою Арганьярас, яка пообіцяла пожертвувати частину свого заробітку на Тижні моди українським організаціям, таким же способом підтримала Україну Белла Хадід.

25-річна модель зробила в сторіз пост, в якому зізналася, що їй соромно ходити по подіуму в той час, коли в Україні йде війна.

"Я повинна сказати, що це дуже дивно – проводити модні покази, знаючи, що на тому ж континенті йде війна. Я пожертвую частину свого заробітку на цьому Тижні моди на допомогу українським організаціям. Моїм друзям-моделям і колегам, а також всім тим, хто бореться з цим почуттям, – можливо, це те, чому ми всі могли б сприяти.

Белла Хадід часто робить гучні заяви (фото: instagram.com/bellahadid)

У нас багато українських друзів, колег, моделей, продюсерів, і бачити брак повідомлень/знань про війну, яка не затихає, дуже і дуже сумно. Неймовірно дивно, що участь у показах мод є нашою роботою, особливо в такий час. Я закликаю людей нашої галузі проводити дослідження і відкрито обговорювати те пекло, яке відбувається по сусідству", – продовжила вона.

Раньше українські популярні блогери записали відеозвернення до росіян.

Також дивіться кращі обкладинки світових видань, присвячені вторгненню Росії в Україну.

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