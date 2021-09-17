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Обновить гардероб: стилист назвала топ-3 самых актуальных вещи этой осени

Автор: Татьяна Турчаникова

С началом осени хочется обновить гардероб и приобрести что-то теплое и комфортное из вещей. Что носить с началом холодов?

Свои фешн-советы в программе "Утро с Украиной", которая выходит на канале "Украина", дала стилист Александра Камышовая.


Трикотажное платье (фото: instagram.com/hoskelsa)

Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021

ТОП-3 самых актуальных вещи этой осенью

  • Трикотажное платье

Вариантов может быть множество, однако этой осенью особенно актуально - крой платья по фигуре. Выбирайте с квадратным декольте или наполовину обнаженными плечами. Желательно отдавать предпочтение теплым цветам.

  • Юбка и кроп-топ

В отличие от платья, можно по-разному комбинировать эти вещи. Крой, цвет, текстура юбки и кроп-топа - на ваш вкус.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Платья и кроп-топы - выбирайте по погоде (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Платье-трансформер

На осень желательно выбирать платье до колена или чуть ниже. Рукав - ¾. Иначе вид короткого платья вызывать у окружающих желание укутать вас во что-нибудь теплое. Вариант с открытыми участками кроя более подходит для теплых дней.

Выбирайте светлые оттенки одежды. Впереди осень, нужно поднимать настроение любыми способами!

Раньше Андре Тан рассказал, какая обувь будет самой актуальной этой осенью.

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Роузи Хантингтон-Уайтли