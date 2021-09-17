Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені



Трикотажне плаття (фото: instagram.com/hoskelsa)

Окрім кіс: стиліст показала топ-5 укладок на довге волосся для осені 2021

ТОП-3 найактуальніших речі цієї осені

Трикотажна сукня

Варіантів може бути безліч, проте цієї осені особливо актуально – крій сукні по фігурі. Обирайте з квадратним декольте або з наполовину оголеними плечима. Бажано віддавати перевагу теплим кольорам.

Спідниця та кроп-топ

На відміну від сукні ви можете по-різному комбінувати ці речі. Крій, колір, текстура спідниці та кроп-топа - на ваш смак.

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Сукні та кроп-топи обирайте по погоді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сукня-трансформер

На осінь бажано обирати сукню до коліна або трохи нижче. Рукав - ¾. Інакше вид короткої сукні викликатиме у оточуючих бажання закутати вас у що-небудь тепле. Варіант з відкритими ділянками крою більш підходить для теплих днів.

Обирайте світлі відтінки одягу. Попереду осінь, потрібно піднімати настрій будь-якими способами!