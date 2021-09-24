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Одна простая деталь: стилист показала, как улучшить любой осенний образ

Автор: Татьяна Турчаникова

Осенний образ вовсе не должен быть скучно-серым, неинтересным и унылым, зато теплым! Комфорт и стиль легко сочетать, а чтобы выглядеть ярко, стоит научиться использовать аксессуары.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала, как при помощи одной простой детали развеселить образ и сделать его ярким и незабываемым! Эта деталь - очки.

Я очень люблю очки, как стилистический элемент. Они спасают меня в те моменты, когда я не высыпаюсь. Камуфлируют и декорируют мое лицо.

Спортивная расслабленность: стилист показала, как носить тренч этой осенью

Капсулы на осень: удачные образы с очками

  • Очки с необычной оправой в тон остальным аксессуарам.

  • Очки в тон одежде, например, пусть они "перекликаются" с лонгсливом.

  • Стильные очки с черной оправой: особенно хорошо смотрятся со спортивным образом.

  • Очки, которые подходят к джинсовым вещам, освежает образ.

  • Черные очки, которые идеально подходят к коже.

  • Все оттенки коричневого - в одних очках, чтобы идеально вписаться в общий образ.

Одна деталь способона сделать образ еще круче (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, что уже не в моде этой осенью, не покупайте такие вещи.

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