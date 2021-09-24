Одна простая деталь: стилист показала, как улучшить любой осенний образ

Осенний образ вовсе не должен быть скучно-серым, неинтересным и унылым, зато теплым! Комфорт и стиль легко сочетать, а чтобы выглядеть ярко, стоит научиться использовать аксессуары.
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала, как при помощи одной простой детали развеселить образ и сделать его ярким и незабываемым! Эта деталь - очки.
Я очень люблю очки, как стилистический элемент. Они спасают меня в те моменты, когда я не высыпаюсь. Камуфлируют и декорируют мое лицо.
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Одна деталь способона сделать образ еще круче (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, что уже не в моде этой осенью, не покупайте такие вещи.