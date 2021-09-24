Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Осінній образ зовсім не повинен бути нудно-сірим, нецікавим і похмурим, зате теплим! Комфорт і стиль легко поєднувати, а щоб виглядати яскраво, варто навчитися використовувати аксесуари.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала, як за допомогою однієї простої деталі розвеселити образ і зробити його яскравим і незабутнім! Ця деталь - окуляри.
Я дуже люблю окуляри, як стилістичний елемент. Вони рятують мене в ті моменти, коли я не висипаюся. Камуфлюють і декорують моє обличчя.
Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені
Одна деталь способона зробити образ ще крутішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, що вже не в моді цієї осені, не купуйте такі речі.