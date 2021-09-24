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Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінній образ зовсім не повинен бути нудно-сірим, нецікавим і похмурим, зате теплим! Комфорт і стиль легко поєднувати, а щоб виглядати яскраво, варто навчитися використовувати аксесуари.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала, як за допомогою однієї простої деталі розвеселити образ і зробити його яскравим і незабутнім! Ця деталь - окуляри.

Я дуже люблю окуляри, як стилістичний елемент. Вони рятують мене в ті моменти, коли я не висипаюся. Камуфлюють і декорують моє обличчя.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Капсули на осінь: вдалі образи з окулярами

  • Окуляри з незвичайною оправою в тон іншим аксесуарам.

  • Окуляри в тон одягу, наприклад, нехай вони "перегукуються" з лонгслівом.

  • Стильні окуляри з чорною оправою: особливо добре виглядають зі спортивним образом.

  • Окуляри, які підходять до джинсових речей, освіжає образ.

  • Чорні окуляри, які ідеально підходять до шкіри.

  • Всі відтінки коричневого - в одних окулярах, щоб ідеально вписатися в загальний образ.

Одна деталь способона зробити образ ще крутішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, що вже не в моді цієї осені, не купуйте такі речі.

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