Чтобы не опозориться: стилист показала, какие колготки носить этой осенью
С осенними холодами так и хочется нарядиться во все теплое, что нашлось в шкафу на полке. Правда, иногда это оказываются теплые толстые черные колготки, которые мы миксуем с денимом…
Но такой вариант совершенно не подходит, если хочется оставаться в тренде и, как говорится, "не опозориться".
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала примеры луков с колготками на осень 2021: как можно носить черные колготки, а как их носить - неприемлемо.
Вообще этой осенью можно выбирать самые разные колготки, от телесных до цветных и принтованных, но важно уметь правильно их сочетать с другой одеждой.
Тонкие колготки с кедами - отличный вариант (фото: instagram.com/tania.ayuso)
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Какие колготки выбрать на осень 2021
- Универсальный вариант - черные полупрозрачные.
- Толстые колготки хорошо миксуются с одеждой их плотной ткани.
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Толстые колготки нельзя сочетать с легкими платьями и денимом.
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- Также забудьте про телесные колготки с высокой плотностью, тем более - матовые и телесные, так еще и блеском.
- ⠀Цветные колготки уместны в монохромных образах.
- Принтованные колготки - отдельная тема, вариант для дерзких любительниц взбудоражить сеть новым луком в Instagram.
- Мелкий классический горошек - всегда актуальній принт.
- Геометрия и лого подходит к максимально простым вещам.
- Фактурные - тоже в тренде, правда, они слишком полнят ноги, лучше быть внимательной и, желательно, критично посмотреть на себя в зеркало перед выходом на улицу.
Какие колготки купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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