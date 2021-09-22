Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

З осінніми холодами так і хочеться вбратися в усе тепле, що знайшлося в шафі на полиці. Правда, іноді це виявляються теплі товсті чорні колготки, які ми міксуємо з денімом…

Але такий варіант абсолютно не підходить, якщо хочеться залишатися в тренді і, як то кажуть, "не зганьбитися".

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала приклади луків з колготками на осінь 2021: як можна носити чорні колготки, а як їх носити - неприйнятно.