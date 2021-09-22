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Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

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Середа 22 вересня 2021 10:05
Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені Які колготки купити на осінь (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Автор: Тетяна Турчанікова

З осінніми холодами так і хочеться вбратися в усе тепле, що знайшлося в шафі на полиці. Правда, іноді це виявляються теплі товсті чорні колготки, які ми міксуємо з денімом…

Але такий варіант абсолютно не підходить, якщо хочеться залишатися в тренді і, як то кажуть, "не зганьбитися".

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала приклади луків з колготками на осінь 2021: як можна носити чорні колготки, а як їх носити - неприйнятно.

Взагалі цієї осені можна вибирати найрізноманітніші колготки, від тілесних до кольорових і принтованих, але важливо вміти правильно їх поєднувати з іншим одягом.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осеніТонкі колготки з кедами - відмінний варіант (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Які колготки вибрати на осінь 2021

  • Універсальний варіант - чорні напівпрозорі.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • Товсті колготки добре міксуються з одягом їх щільної тканини.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Товсті колготки не можна поєднувати з легкими сукнями і денімом.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Також забудьте про тілесні колготки з високою щільністю, тим більше - матові і тілесні та ще с блискітками.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • ⠀Кольорові колготки доречні в монохромних образах.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • Принтовані колготки - окрема тема, варіант для зухвалих любительок розбурхати мережу новим луком в Instagram.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • Дрібний класичний горошок - завжди актуальній принт.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • Геометрія і лого підходить до максимально простих речей.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

  • Фактурні - теж в тренді, правда, вони занадто повнять ноги, краще бути уважною і, бажано, критично подивитися на себе в дзеркало перед виходом на вулицю.

Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

Які колготки купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст розповіла, який верхній одяг краще купити замість "косухи".

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