Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені
З осінніми холодами так і хочеться вбратися в усе тепле, що знайшлося в шафі на полиці. Правда, іноді це виявляються теплі товсті чорні колготки, які ми міксуємо з денімом…
Але такий варіант абсолютно не підходить, якщо хочеться залишатися в тренді і, як то кажуть, "не зганьбитися".
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала приклади луків з колготками на осінь 2021: як можна носити чорні колготки, а як їх носити - неприйнятно.
Взагалі цієї осені можна вибирати найрізноманітніші колготки, від тілесних до кольорових і принтованих, але важливо вміти правильно їх поєднувати з іншим одягом.
Тонкі колготки з кедами - відмінний варіант (фото: instagram.com/tania.ayuso)
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Які колготки вибрати на осінь 2021
- Універсальний варіант - чорні напівпрозорі.
- Товсті колготки добре міксуються з одягом їх щільної тканини.
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Товсті колготки не можна поєднувати з легкими сукнями і денімом.
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- Також забудьте про тілесні колготки з високою щільністю, тим більше - матові і тілесні та ще с блискітками.
- ⠀Кольорові колготки доречні в монохромних образах.
- Принтовані колготки - окрема тема, варіант для зухвалих любительок розбурхати мережу новим луком в Instagram.
- Дрібний класичний горошок - завжди актуальній принт.
- Геометрія і лого підходить до максимально простих речей.
- Фактурні - теж в тренді, правда, вони занадто повнять ноги, краще бути уважною і, бажано, критично подивитися на себе в дзеркало перед виходом на вулицю.
Які колготки купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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