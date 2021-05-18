Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

Массивные цепи в моде, но объем цепи стоит выбирать очень обдуманно. Он должен быть адекватен пропорциям черт лица и пропорциям фигуры в целом. Иногда больше - не значит лучше.
Под золото или под серебро - по вкусу. Но учитывайте также рекомендации по цветотипу и цвет других украшений и металлической фурнитуры, которая уже присутствует в гардеробе. Микс "золота" и "серебра" нередко выглядит как "цыганский вариант".
Объемное украшение на шее, как правило, исключают другие акцентные штучки в портретной зоне. Чтобы удачно сочетать объемную цепь и активные серьги, например, нужно быть стилистом 80-го уровня.
Если выбираете очень большую цепь, то убедитесь, что наряд соответствует аксессуару. ⠀
Для многослойности лучше выбирать изящные украшения.