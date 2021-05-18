Не переборщіть з розміром: стиліст показала, як носити кольє-ланцюг влітку 2021

Масивні ланцюга в моді, але обсяг ланцюга варто вибирати дуже обдумано. Він повинен бути адекватний пропорціям рис обличчя і пропорціям фігури в цілому. Іноді більше - не означає краще.
Під золото або під срібло - за смаком. Але враховуйте також рекомендації по кольоротипу і колір інших прикрас і металевої фурнітури, яка вже присутня в гардеробі. Мікс "золота" і "срібла"нерідко виглядає як "циганський варіант".
Об'ємна прикраса на шиї, як правило, виключає інші акцентні штучки в портретній зоні. Щоб вдало поєднувати об'ємну ланцюг і активні сережки, наприклад, потрібно бути стилістом 80-го рівня.
Якщо вибираєте дуже великий ланцюг, то переконайтеся, що наряд відповідає аксесуару. ⠀
Для багатошаровості краще вибирати витончені прикраси.