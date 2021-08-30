UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Платье макси и кеды: Эмили Ратаковски демонстрирует образ на каждый день

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски в последнее время делает мало постов в своем блоге сети Instagram. Периодически, впрочем, радуя фолловеров луками, которые постит в сториз.

Новый из них молодая мама и счастливая жена продемонстрировала в блоге несколько часов назад. И мимо него сложно пройти!

Эмили выбрала для прогулки платье макси кирпичного оттенка из тонкого трикотажа. С длинными рукавами, разрезом с рядом пуговиц и отложным воротом, оно выглядело комфортно и стильно одновременно. Дополнили его классические белые кеды, а также синяя сумочка с принтом питона. Из аксессуаров бизнесвумен предпочла колье в виде цепи, которое по-прежнему не теряет актуальности, а также пару золотых колец.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Эмили позирует в своем доме перед выходом. Она оставила волосы влажными, а макияж сделала нейтральным. Такой образ - ненавязчивый и стильный - очень к лицу Эмили и точно стоит взять на вооружение этой осенью.

К слову, Эмили Ратаковски также недавно продемонстрировала платье, которое пригодится для отпуска. Все, кто планирует путешествие в бархатный сезон, вдохновляемся!

Читайте LITE в Google News
Эмили РатаковскиШоу-бизнесМодные тренды