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Сукня максі і кеди: Емілі Ратаковскі демонструє образ на кожен день

Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі останнім часом робить мало постів у своєму блозі мережі Instagram. Періодично, втім, радуючи фоловерів луками, які постить в сторіз.

Новий з них молода мама і щаслива дружина продемонструвала в блозі кілька годин тому. І повз нього складно пройти!

Емілі вибрала для прогулянки сукню максі цегляного відтінку з тонкого трикотажу. З довгими рукавами, розрізом з рядом гудзиків і відкладним коміром, вона виглядає комфортно і стильно одночасно. Доповнили плаття класичні білі кеди, а також синя сумочка з принтом пітона. З аксесуарів бізнесвумен віддала перевагу кольє у вигляді ланцюга, яке як і раніше не втрачає актуальності, а також парі золотих кілець.

Емілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Емілі позує в своєму будинку перед виходом. Вона залишила волосся вологим, а макіяж зробила нейтральним. Такий образ - ненав'язливий і стильний - дуже до лиця Емілі й точно варто взяти на озброєння цієї осені.

До слова, Емілі Ратаковскі також нещодавно продемонструвала сукню, яке стане в нагоді для відпустки. Всі, хто планує подорож в оксамитовий сезон, надихаємося!

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Эмили РатаковскиШоу-бізнесМодні тренди