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И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Автор: Татьяна Турчаникова

Как одеться в офис без дресс-кода? Многие задаются этим вопросом, ведь на улице жарко, а в помещениях, чаще всего, включены кондиционеры - и холодно. К тому же хочется выглядеть стильно.

Стилист Наталья Фешнловер собрала лучшие образы и показала их в своем Instagram.

Опережая вопросы, как не свариться в этих образах: по большей части в офисах стоят кондиционеры - и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.

Яркие детали.

Высокая льняная юбка-карандаш.

Джинсы, брюки и шорты - тоже можно.

С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

"Черный верх - белый низ".

Пиджаки тоже идут в ход, если есть кондиционер.

Тотал блэк и черный с денимом.

Как выглядть стильно в офисе (фото: instagram.com/infashionyou)

Раньше стилист назвала, какие платья всегда будут в тренде.

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