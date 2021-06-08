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І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Автор: Тетяна Турчанікова

Як одягнутися в офіс без дрес-коду? Багато хто задається цим питанням, адже на вулиці жарко, а в приміщеннях, найчастіше, включені кондиціонери - і холодно. До того ж хочеться виглядати стильно.

Стиліст Наталія Фешнловер зібрала найкращі образи і показала їх у своєму Instagram.

Випереджаючи питання, як не зваритися в цих образах: здебільшого в офісах стоять кондиціонери - і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.

Яскраві деталі.

Висока лляна спідниця-олівець.

Джинси, брюки і шорти - теж можна.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

"Чорний верх-білий низ".

Піджаки теж йдуть в хід, якщо є кондиціонер.

Тотал блек і чорний з денімом.

Как выглядть стильно в офисе (фото: instagram.com/infashionyou)

Раніше стиліст назвала, які сукні завжди будуть в тренді.

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