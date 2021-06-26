Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве

Действительно, истинные парижанки элегантны, сексуальны, изящны и при этом их гардеробы очень универсальные и "просты".

В то же время парижский шик оброс некими стилистическими клише и почему-то многие представляют себе француженок исключительно в тельняшках и с беретом на голове.

Парижанок привлекает эстетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae)

Если уж опираться, на какие-то ключевые вещи, то, кроме вышеупомянутых, нужно обязательно вспомнить:

тренч,

аккуратные балетки, лоферы или туфли на небольшом каблуке,

тоуты и шопперы,

сумки-боксы,

корзинки (в целом, сумки у них некий фетиш, и это всегда продуманная, универсальная и очень стильная история - присмотритесь!),

белые рубашки,

пиджаки и жакеты, в том числе, твидовые,

джинсы, особенно, уходящие в эстетику 70-х.

И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето

Как одеться во французском стиле, топ образов

Пробуем запомнить образы и детали, чтобы, при желании, повторить.

В целом, некая ретро доминанта очень четко прослеживается, всегда кажется, что истинные француженки немножко застряли в прошлом, но при этом выглядят они очень современно, свободно и естественно.

И в этой, пожалуй, заключается главный магнетизм этого стиля.

⠀Как одеться, будто ты - парижанка (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)