Очень по-французски: стилист рассказала, как одеться в парижском стиле в Киеве

Стиль француженок для многих считается эталоном элегантности и так сложилось, что в какой-то мере семантически в это словосочетание даже "вшито" понятие хорошего вкуса.
Стилистка Яна Платонова в своем Instagram рассказала, какая одежда должна быть у вас в гардеробе, чтобы вы могли нарядиться, как француженка, где угодно - хоть в Киеве, хоть в Сумах.
Действительно, истинные парижанки элегантны, сексуальны, изящны и при этом их гардеробы очень универсальные и "просты".
В то же время парижский шик оброс некими стилистическими клише и почему-то многие представляют себе француженок исключительно в тельняшках и с беретом на голове.
Если уж опираться, на какие-то ключевые вещи, то, кроме вышеупомянутых, нужно обязательно вспомнить:
И по-деловому, и по-летнему: стилист показала топ лучших офисных образов на лето
Пробуем запомнить образы и детали, чтобы, при желании, повторить.
В целом, некая ретро доминанта очень четко прослеживается, всегда кажется, что истинные француженки немножко застряли в прошлом, но при этом выглядят они очень современно, свободно и естественно.
И в этой, пожалуй, заключается главный магнетизм этого стиля.
Раньше стилист показала, какие платья всегда будут в тренде.