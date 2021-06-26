Дуже по-французьки: стиліст розповіла, як одягнутися в паризькому стилі в Києві

Дійсно, справжні парижанки елегантні, сексуальні, витончені і при цьому їх гардероби дуже універсальні і "прості".

У той же час паризький шик обріс якимись стилістичними кліше і чомусь багато хто уявляє собі француженок виключно в тільниках і з беретом на голові.

Парижанок приваблює естетика 70-х (фото: instagram.com/taylorlashae)

Якщо вже спиратися, на якісь ключові речі, то, крім вищезазначених, потрібно обов'язково згадати:

тренч,

акуратні балетки, лофери або туфлі на невеликому каблуці,

тоути і шоппери,

сумки-бокси,

кошики (в цілому, сумки у них якийсь фетиш, і це завжди продумана, універсальна і дуже стильна історія - придивіться!),

білі сорочки,

піджаки і жакети, в тому числі, твідові,

джинси, особливо, йдуть в естетику 70-х.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Як одягнутися у французькому стилі, топ образів

Пробуємо запам'ятати образи і деталі, щоб, при бажанні, повторити.

В цілому, якась ретро домінанта дуже чітко простежується, завжди здається, що справжні француженки трішки застрягли в минулому, але при цьому виглядають вони дуже сучасно, вільно і природно.

І в цій, мабуть, полягає головний магнетизм цього стилю.

⠀Як одягнутися, ніби ти - парижанка (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)