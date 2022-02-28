Показ Giorgio Armani прошел в тишине в знак солидарности с Украиной

Итальянский дизайнер Джорджио Армани выразил свою поддержку Украине на Неделе моды в Милане. Показ культового модельера прошел в полной тишине, без музыкального сопровождения.
"Я принял решение не использовать музыку в знак уважения к людям, вовлеченным в разворачивающуюся в Украине трагедию", – говорится в официальных аккаунтах Armani.
Шоу Armani в Милане прошло в полной тишине. Г-н Армани решил не использовать музыку на шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 в знак уважения к разворачивающейся трагедии в Украине, объяснили на странице бренда.
Лучшее, что можно сделать, – это отправить сообщение, что мы не хотим праздновать, потому что вокруг нас происходит что-то очень тревожное", – добавил он.
Коллекция была навеяна истоками: в ней Армани обратился к знаковым вещам и силуэтам, которые стали кодовыми для бренда. Сам показ состоялся в интимной обстановке небольшого театра, "напоминающего шкатулку с драгоценностями".
Джорджио Армани перед показом (фото: instagram.com/giorgioarmani)
В коллекции Giorgio Armani осень-зима 2022-23 переплелись мягкость, выраженная в плавных и вытянутых силуэтах, танцующих при каждом шаге. А также точность конструкций и чувство элегантности, созданное отказом от лишнего, а не от чрезмерности.
Это своеобразный "репертуар элементов", который сосредотачивается на человеке и дополняет его характер, нечто сроди портрету, написанному художником, который видит реальность через фильтр своего воображения, не позволяя этому навязываться субъекту. Так описали коллекцию ее создатели.
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