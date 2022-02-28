Показ Giorgio Armani пройшов у тиші на знак солідарності з Україною

Італійський дизайнер Джорджіо Армані висловив свою підтримку Україні на Тижні моди в Мілані. Показ культового модельєра пройшов у повній тиші, без музичного супроводу.
"Я прийняв рішення не використовувати музику на знак поваги до людей, залучених в трагедію, що розгортається в Україні", – йдеться в офіційних акаунтах Armani.
Шоу Armani в Мілані пройшло в повній тиші. Пан Армані вирішив не використовувати музику на шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 на знак поваги до трагедії, що розгортається в Україні, пояснили на сторінці бренду.
Найкраще, що можна зробити, – це відправити повідомлення, що ми не хочемо святкувати, тому що навколо нас відбувається щось дуже тривожне", – додав він.
Колекція була навіяна витоками: в ній Армані звернувся до знакових речей і силуетів, які стали кодовими для бренду. Сам показ відбувся в інтимній обстановці невеликого театру, що "нагадує шкатулку з коштовностями".
Джорджіо Армані перед показом (фото: instagram.com/giorgioarmani)
У колекції Giorgio Armani осінь-зима 2022-23 переплелися м'якість, виражена в плавних і витягнутих силуетах, танцюючих при кожному кроці. А також точність конструкцій і почуття елегантності, створене відмовою від зайвого, а не від надмірності.
Це своєрідний "репертуар елементів", який зосереджується на людині і доповнює її характер, щось схоже на портрет, написаний художником, який бачить реальність через фільтр своєї уяви, не дозволяючи цьому нав'язуватися суб'єкту. Так описали колекцію її творці.
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