Полностью голая Ирина Шейк восхитила совершенным телом на обложке известного глянца

Ирина Шейк стала героиней нового номера чехословацкой версии Vogue. Звезда предстала на обложке полностью обнаженной, прикрыв только голую грудь и зону бикини. Волосы ей собрали в гладкую укладку, макияж сделали выразительным, а все тело покрыли автозагаром, сделав его невероятно соблазнительным. Звезда стоит на пьедестале, словно статуя, глядя дерзко в камеру.

Ирина для новой фотосесии полностью разделась (фото: instagram.com/vogueczechoslovakia)

"Дом по-прежнему является частным местом, или он становится общественным с каждым звонком Zoom, посредством которого мы приглашаем друг друга в гости? У нас есть возможность посмотреть, чего бы мы раньше не добились. А другие видят нас так, как никогда нас не видели. Насколько далеко вы готовы отпустить других? Девушка с обложки нашего нового номера Ирина Шейк приветствует вас в штаб-квартире #Versace в Милане. Ключ под ковриком", – написали на странице журнала в Instagram.

Донателла Верчаче и Ирина Шейк - давние подруги (фото: instagram.com/irinashayk)

Там же появилось еще несколько фото с данной съемки. Ирина предстала вновь обнаженной: модель лежит в роскошной постели среди подушек и одеял с фирменным принтом марки. Поклонники модели отреагировали на жаркие фото весьма бурно. Они оценили совершенное тело, а также стильную съемку, написал много похвальных комментариев.

Напомним, ранее Ирина Шейк продемонстрировала сдержанный осенний образ в приглушенных тонах.