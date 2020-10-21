Повністю гола Ірина Шейк захопила досконалим тілом на обкладинці відомого глянцю

Ірина Шейк стала героїнею нового номера чехословацької версії Vogue. Зірка з'явилася на обкладинці повністю оголеною, прикривши лише голі груди і зону бікіні. Волосся їй зібрали в гладку зачіску, макіяж зробили виразним, а все тіло покрили автозагаром, зробивши його неймовірно спокусливим. Зірка стоїть на п'єдесталі, немов статуя, зухвало дивлячись у камеру.

Ірина для нової фотосесії повністю роздяглася (фото: instagram.com/vogueczechoslovakia)

"Будинок як і раніше є приватним місцем, або він стає громадським з кожним дзвінком Zoom, за допомогою якого ми запрошуємо один одного в гості? У нас є можливість подивитися, чого ми раніше не домоглися. А інші бачать нас так, як ніколи нас не бачили. Наскільки далеко ви готові відпустити інших? Дівчина з обкладинки нового номера Ірина Шейк вітає вас у штаб-квартирі #Versace в Мілані. Ключ під килимком", – написали на сторінці журналу в Instagram.

Донателла Верчаче та Ірина Шейк - давні подруги (фото: instagram.com/irinashayk)

Там же з'явилося ще кілька фото з даної зйомки. Ірина позує знову оголеною: модель лежить в розкішній постелі серед подушок і ковдр з фірмовим принтом марки. Шанувальники моделі відреагували на спекотні фото дуже бурхливо. Вони оцінили досконале тіло, а також стильну зйомку, написавши багато схвальних коментарів.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк продемонструвала стриманий осінній образ в приглушених тонах.