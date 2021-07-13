Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

Притягательной и стильной можно оставаться даже с документами в руках! Главное - знать простые секреты, как оживить любой, даже офисный, лук.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Дарья Шебина.
Простые правила, как оживить офисный лук летом 2021
Стильные детали, которые оживят офисный образ
Пояс
Акцент на одной из частей тела.
Высокие каблуки
Простая схема: стилист рассказала, как выбрать базовые джинсы в 2021 году
Яркие цвета
Вырезы на брюках
Изысканное декольте
Как оживить офисный лук - простые приемы (фото: instagram.com/dariashebina_stylist)
Раньше стилист показала, какие цвета точно нельзя сочетать.