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Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку

Автор: Тетяна Турчанікова

Привабливою і стильною можна залишатися навіть з документами в руках! Головне - знати прості секрети, як оживити будь-який, навіть офісний, лук.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Дар'я Шебіна.

Прості правила, як оживити офісний лук влітку 2021

  • Завжди є чітка і гостра лінія в образі: каблуки, стрілки, лацкани, ремінь, принт і так далі.
  • Контраст в кольорі. Додаємо один акцентний колір для залучення уваги до образу.⠀
  • Не забуваємо про "жіночі штучки": каблуки, помада, доглянута зачіска, духи, хоча б одна підкреслена частина тіла - інакше є ризик перетворитися в Людмилу Прокоф'євну.⠀

Стильні деталі, які пожвавлять офісний образ

Пояс

Акцент на одній з частин тіла.

Високі підбори

Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Яскраві кольори

Вирізи на брюках

Вишукане декольте

Як оживити офісний лук - прості прийоми (фото: instagram.com/dariashebina_stylist)

Раніше стиліст показала, які кольори точно не можна поєднувати.

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