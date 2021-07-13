Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку

Привабливою і стильною можна залишатися навіть з документами в руках! Головне - знати прості секрети, як оживити будь-який, навіть офісний, лук.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Дар'я Шебіна.
Прості правила, як оживити офісний лук влітку 2021
Стильні деталі, які пожвавлять офісний образ
Пояс
Акцент на одній з частин тіла.
Високі підбори
Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році
Яскраві кольори
Вирізи на брюках
Вишукане декольте
Як оживити офісний лук - прості прийоми (фото: instagram.com/dariashebina_stylist)
Раніше стиліст показала, які кольори точно не можна поєднувати.