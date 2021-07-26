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Простые примеры: стилист рассказала, как отличить модный цветочный принт от немодного

Автор: Татьяна Турчаникова

Принтованная одежда, наверное, всегда будет в тренде. А цветочный принт - самый женственный и самый непростой. С одной стороны, он подходит всем девушкам, с другой - очень важно найти свой.

Стилист Вами Айдиас в своем блоге в Instagram рассказала, какой принт в моде летом 2021, а какой можно считать антипримером - и покупать одежду с ним не стоит.

Очень важно найти, что подходит именно тебе: кому-то хороши простые ромашки, кому-то сложная листва, кому-то яркие крупные цветы. Все зависит от типажа.

Что касается трендов на принт, бывает сложно отличить модный от немодного: сложно обозначить грань между хорошим цветочным принтом и антипримером. Важна общая насмотренность и фасоны предметов одежды.

Какой цветочный принт в треде, а какой - нет

  • Крупные цветы по-прежнему на волне, сочетать такую одежду стоит с чем-то однотонным.


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  • Редкие цветы смотрятся мило и ненавязчиво.

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  • Средние цветы: обращайте внимание на покрой модели.

  • То же самое - с мелкими цветами, очень важен сам фасон изделия.

Что уже не в моде:

  • Крупные букеты на одежде.

  • Крупные цветы на неактуальном фасоне.

Какие принты уже не стоит носить (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист показала, как выглядеть стройнее и выше.

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