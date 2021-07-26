RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прості приклади: стиліст розповіла, як відрізнити модний квітковий принт від немодного

Автор: Тетяна Турчанікова

Принтований одяг, напевно, завжди буде в тренді. А квітковий принт - взагалі найжіночніший і найнепростіший. З одного боку, він підходить всім дівчатам, з іншого - дуже важливо знайти свій.

Стиліст Вами Айдіас в своєму блозі в Instagram розповіла, який принт в моді влітку 2021, а який можна вважати антиприкладом - і купувати одяг з ним не варто.

Дуже важливо знайти, що підходить саме тобі: комусь гарно у простих ромашках, комусь до лиця - листя, комусь - яскраві великі квіти. Все залежить від типажу.

Що стосується трендів на принт, буває складно відрізнити модний від немодного: складно позначити грань між хорошим квітковим принтом і антиприкладом. Важлива загальна надивленість і фасони предметів одягу.

Який квітковий принт в треді, а який - ні

  • Великі квіти, як і раніше, на хвилі, поєднувати такий одяг варто з чимось однотонним.


Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

  • Рідкісні квіти виглядають мило і ненав'язливо.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Середні квіти: звертайте увагу на крій моделі.

  • Те ж саме - з дрібними квітами, дуже важливий сам фасон виробу.

Що вже не в моді:

  • Великі букети на одязі.

  • Великі квіти на неактуальному фасоні.

Які принти вже не варто носити (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст показала, як виглядати стрункішою і вищою.

Читайте LITE в Google News
стильмодастилист