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Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

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Середа 25 серпня 2021 18:07
Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній Піджак-оверсайз і короткі шорти (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Які тренди в цьому сезоні зайняли перші рядки в модному хіт-параді? Які з них ми із задоволенням впровадимо в свій гардероб? А які так і залишаться тільки на подіумах і фото street style?

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала цілих 5 трендів, на які варто орієнтуватися при складанні осінньо-зимового гардеробу.

Знати тренди корисно. Попереджений - значить озброєний.

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожнійПора обзавестися в'язаними речами (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-5 речей, які восени знадобляться в кожному гардеробі

  • Сукня кольору "металік".

Блискітки, паєтки, металеві відтінки тканини - на хвилі. На ранню осінь, поки погода дозволяє, варто придбати плаття кольору "металік".

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

  • Жилет.

В'язані жилети, подовжені жилети-кардигани, їх в майбутньому сезоні будуть носити буквально з будь-яким низом - від брюк до спідниць і суконь.

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

  • Пухнаста еко-шуба.

Такі моделі можна починати носити вже з жовтня, а з взуття до них ідеально підходять унти і "луноходи".

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

  • Річ з логотипом відомого бренду.

Для когось цей тренд - занадто нав'язливий, а комусь, навпаки, за честь показати, що в гардеробі - речі від Chanel. Якщо вас можна віднести до другої групи людей, тоді сміливо вбирайтеся в бренди з голови до ніг.

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

  • Взуття з масивною платформою.

І не просто взуття з масивною платформою, ця платформа також повинна бути яскравого, можна контрастного, кольору по відношенню до всього взуття.

Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

Речі, які стануть в нагоді восени в гардеробі кожної (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як відрізнити модну річ від вже застарілої.

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