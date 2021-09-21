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Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Столбик термометра ползет вниз, пора кутаться в шарфы. Как сделать это стильно?

Стилист Яна Платонова в своем Instagram показала целую подборку ярких идей, на которые смело можно ориентироваться при составлении своего лука.

Шарф на осень 2021: примеры самых ярких луков

  • Яркие шарфы в сочетании с серой и черной одеждой призваны "зажечь" эту осень.

  • Однотонные варианты: черные, серые, бежевые шарфы - классика, которая уместна всегда, с любым нарядом, и тепло, и стильно.

  • Не проходите в шопинг-моле мимо огромного серого палантина, а также обратите внимание на шарфы среднего размера неброских цветов, такие всегда в тренде.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Огромные палантины, платки, шарфы разных цветов, как и прежде, носят поверх одежды - этот тренд никуда не делся, а только усилился с холодами.

Какой шарф выбрать на осень и зиму? (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист показала, как правильно носить тренч этой осенью, спортивная расслабленность - в тренде.

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