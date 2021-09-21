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Яскраві кольори, величезний розмір: стиліст показала, як носити шарф цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Стовпчик термометра повзе вниз, пора кутатися в шарфи. Як зробити це стильно?

Стиліст Яна Платонова у своєму Instagram показала цілу добірку яскравих ідей, на які сміливо можна орієнтуватися при складанні свого лука.

Шарф на осінь 2021: приклади найяскравіших луків

  • Яскраві шарфи в поєднанні з сірим і чорним одягом покликані "запалити" цю осінь.

  • Однотонні варіанти: чорні, сірі, бежеві шарфи - класика, яка доречна завжди, з будь-яким нарядом, і тепло, і стильно.

  • Не проходьте в шопінг-молі повз величезного сірого палантину, а також зверніть увагу на шарфи середнього розміру непомітних кольорів, такі теж завжди в тренді.

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Величезні палантини, хустки, шарфи різних кольорів, як і раніше, носять поверх одягу - цей тренд нікуди не подівся, а тільки посилився з холодами.

Який шарф вибрати на осінь і зиму? (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст показала, як правильно носити тренч цієї осені, спортивна розслабленість - в тренді.

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