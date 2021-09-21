Яскраві кольори, величезний розмір: стиліст показала, як носити шарф цієї осені
Стовпчик термометра повзе вниз, пора кутатися в шарфи. Як зробити це стильно?
Стиліст Яна Платонова у своєму Instagram показала цілу добірку яскравих ідей, на які сміливо можна орієнтуватися при складанні свого лука.
Шарф на осінь 2021: приклади найяскравіших луків
- Яскраві шарфи в поєднанні з сірим і чорним одягом покликані "запалити" цю осінь.
- Однотонні варіанти: чорні, сірі, бежеві шарфи - класика, яка доречна завжди, з будь-яким нарядом, і тепло, і стильно.
- Не проходьте в шопінг-молі повз величезного сірого палантину, а також зверніть увагу на шарфи середнього розміру непомітних кольорів, такі теж завжди в тренді.
Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь
- Величезні палантини, хустки, шарфи різних кольорів, як і раніше, носять поверх одягу - цей тренд нікуди не подівся, а тільки посилився з холодами.
Який шарф вибрати на осінь і зиму? (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)