Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

На какие сумки стоит обратить внимание в новом сезоне? Какое модели, фактуры и формы будут модны в наступившем 2022 году и на что стоит потратиться уже сейчас?
Стилист Мария Московцева составила в Instagram руководство по самым актуальным моделям — от привычной классики на каждый день до сумок ручной работы из бисера.
Она дала несколько рекомендаций по выбору сумок и корректировки пропорций с их помощью.
Чтобы образ смотрелся интереснее, лучше выбрать сумку, которая будет читаться на его фоне. Например, яркие акцентные сумки или контрастные.
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Меховые сумки могут быть в тон верхней одежды. В данном случае, акцент будет на контрасте фактур.
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Сумки багет и луна
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Лаконичные геометричные сумки без декора
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Акцентные сумки из бусин или бисера
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Сумки из фактурной замши или лака
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Дутые сумки
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Микро-сумки
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Как скорректировать пропорции с помощью сумки? Чтобы выгодно подчеркнуть пропорции и выглядеть гармонично, стилист советует носить сумки модели крос-боди на уровне талии.
Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
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