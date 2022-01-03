Ручная кладь: стилист показала самые модные сумки 2022, которое подойдут каждой

Она дала несколько рекомендаций по выбору сумок и корректировки пропорций с их помощью.

Чтобы образ смотрелся интереснее, лучше выбрать сумку, которая будет читаться на его фоне. Например, яркие акцентные сумки или контрастные.

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Меховые сумки могут быть в тон верхней одежды. В данном случае, акцент будет на контрасте фактур.

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки багет и луна

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Лаконичные геометричные сумки без декора

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Акцентные сумки из бусин или бисера

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки из фактурной замши или лака

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Дутые сумки

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Микро-сумки

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Как скорректировать пропорции с помощью сумки? Чтобы выгодно подчеркнуть пропорции и выглядеть гармонично, стилист советует носить сумки модели крос-боди на уровне талии.

Иллюстративное фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)