Ручна поклажа: стиліст показала наймодніші сумки 2022, які підійдуть кожній

На які сумки варто звернути увагу в новому сезоні? Яке моделі, фактури і форми будуть модні в наступив 2022 році і на що варто витратитися вже зараз?

Стиліст Марія Московцева склала в Instagram гід по найактуальнішим моделям - від звичної класики на кожен день до сумок ручної роботи з бісеру.

Як скорегувати пропорції за допомогою сумки? Щоб вигідно підкреслити пропорції і виглядати гармонійно, стиліст радить носити сумки моделі крос-боді на рівні талії.

Сумки з фактурної замші або лаку

Акцентні сумки з намистин або бісеру

Хутряні сумки можуть бути в тон верхнього одягу. В даному випадку, акцент буде на контрасті фактур.

Щоб образ виглядав цікавіше, краще вибрати сумку, яка буде читатися на його тлі. Наприклад, яскраві акцентні сумки або контрастні.

Вона дала кілька рекомендацій щодо вибору сумок і коригування пропорцій з їх допомогою.

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