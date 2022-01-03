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Ручна поклажа: стиліст показала наймодніші сумки 2022, які підійдуть кожній

Автор: Ольвія Агаркова

На які сумки варто звернути увагу в новому сезоні? Яке моделі, фактури і форми будуть модні в наступив 2022 році і на що варто витратитися вже зараз?

Стиліст Марія Московцева склала в Instagram гід по найактуальнішим моделям - від звичної класики на кожен день до сумок ручної роботи з бісеру.

Вона дала кілька рекомендацій щодо вибору сумок і коригування пропорцій з їх допомогою.

Щоб образ виглядав цікавіше, краще вибрати сумку, яка буде читатися на його тлі. Наприклад, яскраві акцентні сумки або контрастні.

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Хутряні сумки можуть бути в тон верхнього одягу. В даному випадку, акцент буде на контрасті фактур.

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки багет і місяць

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Лаконічні Геометричні сумки без декору

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Акцентні сумки з намистин або бісеру

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Сумки з фактурної замші або лаку

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Дуті сумки

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Мікро-сумки

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Як скорегувати пропорції за допомогою сумки? Щоб вигідно підкреслити пропорції і виглядати гармонійно, стиліст радить носити сумки моделі крос-боді на рівні талії.

Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господинова назвала 8 моделей суконь, які будуть актуальні цього року.

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