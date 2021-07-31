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И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

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Суббота 31 июля 2021 12:01
И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах Как правильно носить платок в волосах летом (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Шелковый платок в волосах - аксесуар из разряда "шаг влево, шаг вправо - испортил образ". Другими словами, платок выглядит ярко и стильно, но только если правильно его завязать, иначе он может сделать весь лук нелепым.

Стилист Ирина Каховская в своем блоге в Instagram показала на примере, как носить платок, чтобы он выгодно подчеркнул образ.

Как не нужно носить платок в волосах

  • С грязными волосами. Платок - не решение для грязной головы. тут поможет только чалма, и то, нужна сноровка.
  • Вместо резинки. Многие пытаются использовать только платок, а потом переживают, что он сползает и ничего не держит (особенно шелковый).
  • Аксессуар неактуальной или неуместной расцветки.

Как носить платок в волосах в 2021: простые правила

В виде декора, а не в качестве резинки для волос.

И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Шелковый платок лучше закрепить заколкой.

И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

В качестве резинки для волос в отпуске и в офисе. На выручку приходят:

  • резинки (шарф при этом - украшение. Главное - вязать красивый узел,
  • невидимки (спасают, если надо шелковые шарфы удержать на месте),
  • трикотажные полоски для волос (они держат волосы, а сверху вы украшаете платком).

И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

В качестве повязки на волосы.

И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Платок должен сочетаться со всем остальным образом, тогда он не будет выглядеть нелепо.

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И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Как завязать платок: простая инструкция

1. Завязываем конский хвост.

2. Пропускаем платок через один оборот резинки.

3. Закрепляем шарф надежно.

4. Завязываем бант или нетугой и красивый узел.

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И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Как правильно завязать и как носить платок в волосах летом 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Раньше стилист показала, в каком виде лучше не появляться на пляже в 2021.

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