И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Как правильно носить платок в волосах летом (фото: instagram.com/ratandboa)

Шелковый платок в волосах - аксесуар из разряда "шаг влево, шаг вправо - испортил образ". Другими словами, платок выглядит ярко и стильно, но только если правильно его завязать, иначе он может сделать весь лук нелепым.

Стилист Ирина Каховская в своем блоге в Instagram показала на примере, как носить платок, чтобы он выгодно подчеркнул образ.

Как не нужно носить платок в волосах С грязными волосами. Платок - не решение для грязной головы. тут поможет только чалма, и то, нужна сноровка.

Вместо резинки. Многие пытаются использовать только платок, а потом переживают, что он сползает и ничего не держит (особенно шелковый).

Аксессуар неактуальной или неуместной расцветки. Как носить платок в волосах в 2021: простые правила В виде декора, а не в качестве резинки для волос. Шелковый платок лучше закрепить заколкой. В качестве резинки для волос в отпуске и в офисе. На выручку приходят: резинки (шарф при этом - украшение. Главное - вязать красивый узел,

невидимки (спасают, если надо шелковые шарфы удержать на месте),

трикотажные полоски для волос (они держат волосы, а сверху вы украшаете платком). В качестве повязки на волосы. Платок должен сочетаться со всем остальным образом, тогда он не будет выглядеть нелепо. Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой Как завязать платок: простая инструкция 1. Завязываем конский хвост. 2. Пропускаем платок через один оборот резинки. 3. Закрепляем шарф надежно. 4. Завязываем бант или нетугой и красивый узел. Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать Как правильно завязать и как носить платок в волосах летом 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)