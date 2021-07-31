І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі
Шовкова хустка в волоссі - аксесуар із розряду "крок вліво, крок вправо - зіпсував образ". Іншими словами, хустка виглядає яскраво і стильно, але тільки якщо правильно її зав'язати, інакше вона може зробити весь лук безглуздим.
Стиліст Ірина Каховська у своєму блозі в Instagram показала на прикладі, як носити хустку, щоб вона вигідно підкреслила образ.
Як не потрібно носити хустку в волоссі
- З брудним волоссям. Хустка - не рішення для брудної голови. Тут допоможе тільки чалма, і то, потрібна вправність.
- Замість резинки. Багато хто намагається використовувати тільки хустку, а потім переживають, що вона сповзає і нічого не тримає (особливо шовкова).
- Аксесуар неактуального або недоречного забарвлення.
Як носити хустку в волоссі в 2021: прості правила
У вигляді декору, а не в якості резинки для волосся.
Шовкову хустку краще закріпити шпилькою.
В якості резинка для волосся у відпустці і в офісі. На виручку приходять:
- резинки (шарф при цьому - прикраса. Головне - в'язати красивий вузол,
- невидимки (рятують, якщо треба шовкові шарфи утримати на місці),
- трикотажні смужки для волосся (вони тримають волосся, а зверху ви прикрашаєте платком).
В якості пов'язки на волосся.
Хустка повинна поєднуватися з усім іншим образом, тоді вона не буде виглядати безглуздо.
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Як зав'язати хустку: проста інструкція
1. Зав'язуємо кінський хвіст.
2. Пропускаємо хустку через один оборот резинки.
3. Закріплюємо шарф надійно.
4. Зав'язуємо бант або нетугий і красивий вузол.
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Як правильно зав'язати і як носити хустку в волоссі влітку 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
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