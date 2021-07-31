І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

Як правильно носити хустку в волоссі влітку (фото: instagram.com/ratandboa)

Шовкова хустка в волоссі - аксесуар із розряду "крок вліво, крок вправо - зіпсував образ". Іншими словами, хустка виглядає яскраво і стильно, але тільки якщо правильно її зав'язати, інакше вона може зробити весь лук безглуздим.

Стиліст Ірина Каховська у своєму блозі в Instagram показала на прикладі, як носити хустку, щоб вона вигідно підкреслила образ.

Як не потрібно носити хустку в волоссі З брудним волоссям. Хустка - не рішення для брудної голови. Тут допоможе тільки чалма, і то, потрібна вправність.

Замість резинки. Багато хто намагається використовувати тільки хустку, а потім переживають, що вона сповзає і нічого не тримає (особливо шовкова).

Аксесуар неактуального або недоречного забарвлення. Як носити хустку в волоссі в 2021: прості правила У вигляді декору, а не в якості резинки для волосся. Шовкову хустку краще закріпити шпилькою. В якості резинка для волосся у відпустці і в офісі. На виручку приходять: резинки (шарф при цьому - прикраса. Головне - в'язати красивий вузол,

невидимки (рятують, якщо треба шовкові шарфи утримати на місці),

трикотажні смужки для волосся (вони тримають волосся, а зверху ви прикрашаєте платком). В якості пов'язки на волосся. Хустка повинна поєднуватися з усім іншим образом, тоді вона не буде виглядати безглуздо. Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом Як зав'язати хустку: проста інструкція 1. Зав'язуємо кінський хвіст. 2. Пропускаємо хустку через один оборот резинки. 3. Закріплюємо шарф надійно. 4. Зав'язуємо бант або нетугий і красивий вузол. Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати Як правильно зав'язати і як носити хустку в волоссі влітку 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)