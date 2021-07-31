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І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

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Субота 31 липня 2021 12:01
І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі Як правильно носити хустку в волоссі влітку (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шовкова хустка в волоссі - аксесуар із розряду "крок вліво, крок вправо - зіпсував образ". Іншими словами, хустка виглядає яскраво і стильно, але тільки якщо правильно її зав'язати, інакше вона може зробити весь лук безглуздим.

Стиліст Ірина Каховська у своєму блозі в Instagram показала на прикладі, як носити хустку, щоб вона вигідно підкреслила образ.

Як не потрібно носити хустку в волоссі

  • З брудним волоссям. Хустка - не рішення для брудної голови. Тут допоможе тільки чалма, і то, потрібна вправність.
  • Замість резинки. Багато хто намагається використовувати тільки хустку, а потім переживають, що вона сповзає і нічого не тримає (особливо шовкова).
  • Аксесуар неактуального або недоречного забарвлення.

Як носити хустку в волоссі в 2021: прості правила

У вигляді декору, а не в якості резинки для волосся.

І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

Шовкову хустку краще закріпити шпилькою.

І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

В якості резинка для волосся у відпустці і в офісі. На виручку приходять:

  • резинки (шарф при цьому - прикраса. Головне - в'язати красивий вузол,
  • невидимки (рятують, якщо треба шовкові шарфи утримати на місці),
  • трикотажні смужки для волосся (вони тримають волосся, а зверху ви прикрашаєте платком).

І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

В якості пов'язки на волосся.

І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

Хустка повинна поєднуватися з усім іншим образом, тоді вона не буде виглядати безглуздо.

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І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

Як зав'язати хустку: проста інструкція

1. Зав'язуємо кінський хвіст.

2. Пропускаємо хустку через один оборот резинки.

3. Закріплюємо шарф надійно.

4. Зав'язуємо бант або нетугий і красивий вузол.

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І збоку бантик: стиліст показала, як не потрібно носити хустку на волоссі

Як правильно зав'язати і як носити хустку в волоссі влітку 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Раніше стиліст показала, в якому вигляді краще не з'являтися на пляжі в 2021.

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